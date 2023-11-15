Джерело антиоксидантів, вітаміну С та калію: чому варто регулярно їсти груші

Усі груші, незалежно від сорту, форми та кольору, багаті на поживні речовини і стають ефективними союзниками у боротьбі з хворобами. Спеціалістка в галузі медицини, доктор Бет Червоні, підкреслює, що груші не лише покращують травлення, але і є ідеальними закусками, якщо виникла потреба в чомусь солоденькому.

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Про це пише ТСН.

Груші є джерелом антиоксидантів, клітковини, вітаміну C і калію, що допомагає зменшувати ризик розвитку різноманітних захворювань.

Груша середнього розміру може забезпечити організм із 9% добової норми вітаміну C, 7% - вітаміну K, 5% - вітаміну B6 і 4% добової норми калію. Покладаючись на ці поживні речовини, груші стають необхідним елементом нашого раціону.

Груші допомагають контролювати рівень цукру в крові, знижують ризик розвитку діабету II типу, а їхня клітковина покращує травлення, стабілізуючи рівень глюкози в організмі. Дослідження показують, що споживання груш на тиждень може зменшити ризик захворювання діабетом на 3%.

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Ці фрукти допомагають знижувати запалення в організмі завдяки високому вмісту антиоксидантів, особливо флавоноїдів. Антиоксиданти не лише зменшують ризик виникнення раку та серцево-судинних захворювань, але й захищають від бактеріальних, грибкових та вірусних інфекцій. Крім того, груші виявляються ефективними у запобіганні хворобам Альцгеймера, Паркінсона та деменції.

Для здоров'я серцево-судинної системи груші також відіграють важливу роль, зокрема, завдяки антоціанам, що захищають від ішемічної хвороби серця. Калій у грушах сприяє зниженню високого кров'яного тиску, що робить їх важливим елементом нашого раціону.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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