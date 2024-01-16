Названо 6 ароматів, які проганяють негативну енергетику

Аромати здатні не тільки дарувати приємні відчуття, а й впливати на наше фізичне та емоційне здоров'я. Деякі аромати мають навіть захисні властивості, допомагаючи нам відгородитися від негативної енергії.

Використовуючи ці аромати, ви можете створити в оселі безпечний та захищений простір, де вам буде комфортно та затишно, пише pixelinform.

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Аромат лаванди відомий своїми заспокійливими та розслаблюючими властивостями. Він також допомагає очистити простір від негативних енергій. Розставте в оселі лавандові свічки або мішечки із сушеною лавандою, щоб створити атмосферу спокою та безпеки.

Свіжий аромат бергамоту має освіжаючі та очищаючі властивості. Додайте кілька крапель ефірної олії бергамоту в ароматизатор або дифузор, щоб очистити повітря від негативної енергії.

Смирна – це античний ароматичний засіб, який традиційно використовувався для захисту від зла. Дим від паличок чи олій смирни створює енергетичний бар'єр, що захищає від негативної енергії. Смирну слід використовувати в оселі хоча б раз на місяць.

Аромат кедрового дерева має захисні та заспокійливі властивості. Використовуйте кедрові свічки або ефірну олію для створення теплої та затишної атмосфери в оселі.

Розмарин не тільки додає пікантності їжі, а й має очищаючі властивості. Створіть ароматичний спрей із розмарином і розпорошуйте його в оселі, щоб очистити простір від негативної енергії.

Аромат пачулі має заспокійливі, балансуючі та захисні властивості. Додайте кілька крапель ефірної олії пачулі в дифузор, щоб створити в оселі атмосферу гармонії та безпеки.

Нагадаємо, науковці відтворили "аромат вічності", які використовували для муміфікації трупів 3500 років тому.

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