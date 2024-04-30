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Названо 10 найкращих гібридних авто на ринку України

Ігор Романько

Топ 10 найкращих гібридів в Україні
Топ 10 найкращих гібридів в Україні

Ринок гібридних авто стрімко розвивається, пропонуючи безліч моделей на будь-який смак та бюджет.

Ось огляд деяких з найкращих гібридних автомобілів, доступних у Європі в 2024 році. Про це пише mmr.net.ua.

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1. Honda Civic Hybrid:

  • Одинадцяте покоління Civic пропонує економну гібридну силову установку з 2.0-літровим бензиновим двигуном.
  • Просторий та елегантний салон з якісними матеріалами.
  • Спритний та динамічний на дорозі.

2. Kia Niro Hybrid:

  • Доступний у двох варіантах: гібрид з самозаряджанням та плаг-ін гібрид.
  • 1.6-літровий бензиновий двигун та електромотор забезпечують плавний хід.
  • Просторий салон та практичний багажник 450 літрів.
  • Сучасний дизайн та приємний інтер'єр.

3. Hyundai Tucson Hybrid:

  • Економічний гібрид з 1.6-літровим бензиновим двигуном та електромотором.
  • Просторий салон та багажник 616 літрів.
  • Багато стандартного оснащення, включаючи 10.25-дюймовий сенсорний екран та Apple CarPlay/Android Auto.
  • 5-річна гарантія з необмеженим пробігом.

4. Renault Clio E-Tech Hybrid:

  • Компактний хетчбек з економічною гібридною силовою установкою.
  • Інноваційна трансмісія з безступеневою коробкою передач, подібною до F1.
  • Стильний інтер'єр та якісні матеріали.
  • 4.4 л/100 км у змішаному циклі.

5. Dacia Jogger Hybrid:

  • Перший гібрид від Dacia - доступний та практичний семимісний автомобіль.
  • 1.6-літровий бензиновий двигун + електромотор забезпечують 140 к.с. та витрату 4.7 л/100 км.
  • Просторий салон та багажник 700 літрів.
  • 8-дюймовий дисплей мультимедіа, парктроніки, автоматичний кондиціонер.

6. Toyota Corolla Hybrid:

  • Популярний седан з гібридною силовою установкою від Prius.
  • Доступний з 1.8-літровим або 2.0-літровим бензиновим двигуном.
  • Комфортний та добре збалансований.
  • Багато стандартного оснащення, включаючи світлодіодні фари та камеру заднього виду.

7. Honda Jazz Hybrid:

  • Економічний та тихий хетчбек з 1.5-літровим бензиновим двигуном та двома електромоторами.
  • Просторий салон та "Чарівні сидіння" з множинними трансформаціями.
  • 3.6 л/100 км у змішаному циклі.

8. Toyota Yaris Cross Hybrid:

  • Підвищений хетчбек на базі Yaris з гібридною силовою установкою.
  • 1.5-літровий бензиновий двигун + електромотор видають 114 к.с.
  • Просторий салон та багажник 436 літрів.
  • Економічний та маневрений.

9. Lexus NX Hybrid:

  • Розкішний кросовер з гібридною силовою установкою або плаг-ін гібридом.
  • 2.5-літровий бензиновий двигун + два електромотори.
  • Просторий та елегантний салон.
  • 521 літрів багажного простору.

10. Toyota Yaris Hybrid:

  • Стильний та економічний хетчбек з гібридною силовою установкою.
  • 1.5-літровий бензиновий двигун + електромотор.
  • Доступна спортивна модифікація GR Sport.
  • Чудова паливна економічність.

Нагадаємо, раніше експерти назвали японські авто, які краще не купувати.

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