Названо 10 найкращих гібридних авто на ринку України
Ринок гібридних авто стрімко розвивається, пропонуючи безліч моделей на будь-який смак та бюджет.
Ось огляд деяких з найкращих гібридних автомобілів, доступних у Європі в 2024 році. Про це пише mmr.net.ua.
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1. Honda Civic Hybrid:
- Одинадцяте покоління Civic пропонує економну гібридну силову установку з 2.0-літровим бензиновим двигуном.
- Просторий та елегантний салон з якісними матеріалами.
- Спритний та динамічний на дорозі.
2. Kia Niro Hybrid:
- Доступний у двох варіантах: гібрид з самозаряджанням та плаг-ін гібрид.
- 1.6-літровий бензиновий двигун та електромотор забезпечують плавний хід.
- Просторий салон та практичний багажник 450 літрів.
- Сучасний дизайн та приємний інтер'єр.
3. Hyundai Tucson Hybrid:
- Економічний гібрид з 1.6-літровим бензиновим двигуном та електромотором.
- Просторий салон та багажник 616 літрів.
- Багато стандартного оснащення, включаючи 10.25-дюймовий сенсорний екран та Apple CarPlay/Android Auto.
- 5-річна гарантія з необмеженим пробігом.
4. Renault Clio E-Tech Hybrid:
- Компактний хетчбек з економічною гібридною силовою установкою.
- Інноваційна трансмісія з безступеневою коробкою передач, подібною до F1.
- Стильний інтер'єр та якісні матеріали.
- 4.4 л/100 км у змішаному циклі.
5. Dacia Jogger Hybrid:
- Перший гібрид від Dacia - доступний та практичний семимісний автомобіль.
- 1.6-літровий бензиновий двигун + електромотор забезпечують 140 к.с. та витрату 4.7 л/100 км.
- Просторий салон та багажник 700 літрів.
- 8-дюймовий дисплей мультимедіа, парктроніки, автоматичний кондиціонер.
6. Toyota Corolla Hybrid:
- Популярний седан з гібридною силовою установкою від Prius.
- Доступний з 1.8-літровим або 2.0-літровим бензиновим двигуном.
- Комфортний та добре збалансований.
- Багато стандартного оснащення, включаючи світлодіодні фари та камеру заднього виду.
7. Honda Jazz Hybrid:
- Економічний та тихий хетчбек з 1.5-літровим бензиновим двигуном та двома електромоторами.
- Просторий салон та "Чарівні сидіння" з множинними трансформаціями.
- 3.6 л/100 км у змішаному циклі.
8. Toyota Yaris Cross Hybrid:
- Підвищений хетчбек на базі Yaris з гібридною силовою установкою.
- 1.5-літровий бензиновий двигун + електромотор видають 114 к.с.
- Просторий салон та багажник 436 літрів.
- Економічний та маневрений.
9. Lexus NX Hybrid:
- Розкішний кросовер з гібридною силовою установкою або плаг-ін гібридом.
- 2.5-літровий бензиновий двигун + два електромотори.
- Просторий та елегантний салон.
- 521 літрів багажного простору.
10. Toyota Yaris Hybrid:
- Стильний та економічний хетчбек з гібридною силовою установкою.
- 1.5-літровий бензиновий двигун + електромотор.
- Доступна спортивна модифікація GR Sport.
- Чудова паливна економічність.
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