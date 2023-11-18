Накличете біду: у які дні не можна мити голову

В стародавні часи волосся наділяли містичною силою, розглядаючи його як символ життєвої енергії. З цієї причини деякі дні вважались забороненими для проведення будь-яких нових починань, і навіть миття голови задля уникнення нещастя. Згідно з народними прикметами, обраний для миття голови день визначав майбутній успіх чи невдачі.

Про це пише ukr.media.

Наприклад, понеділок вважався важким днем, коли краще утриматися від нових починань. Тому миття голови в цей день могло накликати невдачі на людину у решту днів тижня.

П'ятницю вважали непридатним для миття голови днем, оскільки кінець тижня символізував підготовку до відпочинку.

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Щодо інших днів, вівторок вважали нейтральним, четвер і суботу відводили для поліпшення здоров'я. Неділя традиційно вважалася часом для бань.

Існують вірування, які не рекомендують мити голову перед важливими подіями, такими як іспити, оскільки вважається, що знання можуть "змитися". Також заборонено це робити вночі, оскільки ніч відведена темним силам.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети пов’язані з поведінкою собак.

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