Як пес поводить себе до приходу гостей та хвороб: Які прикмети пов'язані з поведінкою собак

Які прикмети та забобони пов'язані з поведінкою собак

Наша взаємодія з чотирилапими друзями завжди мала особливий смисл. Виявляється, народні прикмети пов'язані з собаками можуть слугувати якісним попередженням про надходження подій чи навіть долі.

Варто тільки уважно стежити за їхньою поведінкою, пише today.ua. Але зауважте, що прикмети мають фольклорний характер і не мають наукового підтвердження.

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Позитивні прикмети, пов'язані з собаками:

Прибився собака до вас: Чекайте приємних фінансових змін. Чужий пес вв'язався за вами на вулиці: Чекайте на хороші події. Собака супроводжує вас у дорозі: Обіцяється добрий і безпечний шлях.

Сніданки:

Собака у сні голосно гавкатиме: Обіцяє непроханих гостей.

Багато веселих собак у сні: Передвістя весілля в родині.

Інші прикмети:

Чорний пес вдома захистить від блискавки.

Три білі собаки на вулиці – до неймовірної удачі.

Негативні прикмети, пов'язані зі собаками:

Собака лежить і виє голосно: Попередження про хворобу або смерть у сім'ї. Собака сидить і виє, піднявши морду вгору: Попередження про пожежу. Собака сидить і виє з прямою мордою: Попередження про війну або голод.

Інші прикмети:

Не бийте собаку ногами, щоб уникнути хвороб ніг.

Пес на риболовлі – не очікуйте вдалого улову.

Збита собака може бути поганим знаком для водіїв.

Якщо собака їсть траву або катається по землі – очікуйте дощу або природних катаклізмів.

Собака, яка відмовляється від їжі та спить весь день, може вказувати на надходження урагану.

Нагадаємо, ми вже писали, яку породи собак підходять для дому.

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