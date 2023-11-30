Русский
Лайфхаки

Натуральне добриво для кімнатних рослин за копійки

Билім Олена

Натуральне добриво для кімнатних рослин за копійки

Щоб ваші вазони пишно цвіли, їм потрібно забезпечити належний догляд та поживні речовини. Хімічні добрива – це ефективний спосіб зробити це, але вони також можуть бути шкідливими для навколишнього середовища. Натуральне добриво з рису – це чудова альтернатива, яка є корисною для рослин та екології.

Рис – це багате джерело крохмалю, вуглеводів та вітамінів групи B, які є важливими поживними речовинами для рослин. Він також містить мінерали, такі як азот, фосфор, магній і калій, які сприяють росту та цвітіння рослин.

Читайте також: Квіти у будинку цілий рік: як проростити тюльпани на підвіконні без ґрунту

Щоб приготувати натуральне добриво з рису, вам знадобляться наступні інгредієнти: 100 г сирого білого рису та літр води. 

  1. Насипте рис у місткість і залийте водою.
  2. Ретельно перемішайте і залиште настоюватися на 24 години.
  3. Перемішайте і процідіть за допомогою сита.
  4. Рисова вода готова до використання.

Перед використанням її бажано розвести у воді (склянка добрива на 10 літрів води). Потім ви можете вилити його на ґрунт навколо рослин або на листя, залежно від їх потреб.

Натуральне добриво з рису рекомендується використовувати кожні два тижні. Воно допоможе вашим вазонам стати сильнішими та рясніше цвісти.

Раніше експерти назвали головні помилки у догляді, які "вбивають" орхідеї.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Лайфхаки