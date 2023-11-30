Натуральне добриво для кімнатних рослин за копійки

Щоб ваші вазони пишно цвіли, їм потрібно забезпечити належний догляд та поживні речовини. Хімічні добрива – це ефективний спосіб зробити це, але вони також можуть бути шкідливими для навколишнього середовища. Натуральне добриво з рису – це чудова альтернатива, яка є корисною для рослин та екології.

Рис – це багате джерело крохмалю, вуглеводів та вітамінів групи B, які є важливими поживними речовинами для рослин. Він також містить мінерали, такі як азот, фосфор, магній і калій, які сприяють росту та цвітіння рослин.

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Щоб приготувати натуральне добриво з рису, вам знадобляться наступні інгредієнти: 100 г сирого білого рису та літр води.

Насипте рис у місткість і залийте водою. Ретельно перемішайте і залиште настоюватися на 24 години. Перемішайте і процідіть за допомогою сита. Рисова вода готова до використання.

Перед використанням її бажано розвести у воді (склянка добрива на 10 літрів води). Потім ви можете вилити його на ґрунт навколо рослин або на листя, залежно від їх потреб.

Натуральне добриво з рису рекомендується використовувати кожні два тижні. Воно допоможе вашим вазонам стати сильнішими та рясніше цвісти.

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