Справжній вітамінний коктейль: названо корисні властивості чаю з кульбаби

Чай з кульбаби володіє рядом корисних властивостей, які допомагають зміцнити імунну систему, сприяють здоров’ю печінки, шлунково-кишкового тракту та нирок. Також цей напій позитивно впливає на нервову систему.

Кульбабовий чай – це справжня скарбниця здоров’я, він містить вітаміни: А, С, Е, В1, В2, В4, а також необхідні мінерали, такі як залізо, хром, кальцій, калій та біофлавоноїди. Про це пише elle.ua.

Корисні властивості чаю з кульбаби

Напій з кульбаби володіє сечогінними властивостями, що сприяє зменшенню набряків та робить його ідеальним вибором для споживання жінками під час менструального циклу.

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Вживання чаю з кульбаби позитивно впливає на нервову систему та забезпечує глибоке розслаблення. Рекомендується приготувати цей природний напій для відновлення сил після важкого дня.

Цей чай сприяє нормалізації травлення: пом’якшує симптоми здуття живота та газоутворення, активізує апетит через стимуляцію вироблення жовчі, а також підтримує функціонування підшлункової залози.

Як приготувати чай з кульбаби

Чай з кульбаб можна придбати в аптеці, або ж ви можете зібрати його самостійно. Варто зазначити, що для приготування напою підходять усі частини цієї рослини, включаючи коріння. Кращий час для збору квітів – до моменту появи на них пухових кульок. Для висушування кульбаби використовуйте природні умови, наприклад, тінь, або ж сушіть їх у духовці при температурі, що не перевищує 50 °C. Чай з кульбаби слід заварювати водою, температура якої становить 70-80 °C, а не кип’ятком.

Необхідно враховувати, що цей чай може бути корисним не для всіх. Не рекомендовано вживання чаю з кульбаби людям з гастритом, виразкою шлунка чи жовчнокам`яною хворобою.

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