Цілющий чай проти 50 хвороб: Як приготувати корисний напій, який виводить токсини

Хто не хоче бути здоровим? У холодну пору року, коли ризик захворіти досить високий, це питання стає особливо актуальним. Звичайно, є купа вітамінів та препаратів для підтримки імунітету, але є ще один ефективний спосіб зміцнити здоров'я – це чай з імбиром, куркумою, корицею та медом.

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Цей напій має багато корисних властивостей, які допомагають організму боротися з вірусами, бактеріями та іншими шкідливими мікроорганізмами, пише ТСН. Він також сприяє очищенню організму від шлаків і токсинів, покращує роботу імунної системи, а також має протизапальну, антибактеріальну та антиоксидантну дію.

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Інгредієнти

0,5 столової ложки імбиру

0,5 столової ложки кориці

1/6 чайної ложки куркуми

1 щіпка кардамону

0,5 літра води

1 чайна ложка меду

Приготування

У каструлю налийте воду і доведіть до кипіння. Коли вода закипить, зменшіть вогонь, додайте у каструлю корицю та імбир. Потім додайте куркуму і кардамон, все добре перемішайте. Суміш варто прокип'ятити на повільному вогні 10 хвилин. Потім знімі з вогню і додайте мед.

Як пити

Чай слід пити щоранку натщесерце. Він має приємний смак і аромат, тому його можна пити навіть дітям.

Корисні властивості інгредієнтів

Імбир має протизапальну, антибактеріальну та знеболювальну дію. Він також допомагає при шлунково-кишкових розладах, покращує роботу травлення та знижує рівень холестерину в крові.

Куркума має сильні протизапальні, антиоксидантні та протиракові властивості. Вона також допомагає покращити роботу мозку, пам'ять та концентрацію.

має сильні протизапальні, антиоксидантні та протиракові властивості. Вона також допомагає покращити роботу мозку, пам'ять та концентрацію. Кориця має антибактеріальну, протигрибкову та протизапальну дію. Вона також допомагає регулювати рівень цукру в крові, знижує ризик розвитку діабету та серцево-судинних захворювань.

має антибактеріальну, протигрибкову та протизапальну дію. Вона також допомагає регулювати рівень цукру в крові, знижує ризик розвитку діабету та серцево-судинних захворювань. Кардамон має антиоксидантну, протизапальну та антибактеріальну дію. Він також допомагає покращити роботу травлення, налагодити сон та підвищити рівень енергії.

має антиоксидантну, протизапальну та антибактеріальну дію. Він також допомагає покращити роботу травлення, налагодити сон та підвищити рівень енергії. Мед має протизапальну, антибактеріальну та антиоксидантну дію. Він також допомагає зміцнити імунітет, покращити роботу мозку та пам'ять.

Чай з імбиром, куркумою, корицею та медом – це смачний і корисний напій, який допоможе вам зміцнити здоров'я та захиститися від хвороб.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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