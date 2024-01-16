Цілющий чай проти 50 хвороб: Як приготувати корисний напій, який виводить токсини
Хто не хоче бути здоровим? У холодну пору року, коли ризик захворіти досить високий, це питання стає особливо актуальним. Звичайно, є купа вітамінів та препаратів для підтримки імунітету, але є ще один ефективний спосіб зміцнити здоров'я – це чай з імбиром, куркумою, корицею та медом.
Цей напій має багато корисних властивостей, які допомагають організму боротися з вірусами, бактеріями та іншими шкідливими мікроорганізмами, пише ТСН. Він також сприяє очищенню організму від шлаків і токсинів, покращує роботу імунної системи, а також має протизапальну, антибактеріальну та антиоксидантну дію.
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Інгредієнти
- 0,5 столової ложки імбиру
- 0,5 столової ложки кориці
- 1/6 чайної ложки куркуми
- 1 щіпка кардамону
- 0,5 літра води
- 1 чайна ложка меду
Приготування
- У каструлю налийте воду і доведіть до кипіння.
- Коли вода закипить, зменшіть вогонь, додайте у каструлю корицю та імбир.
- Потім додайте куркуму і кардамон, все добре перемішайте.
- Суміш варто прокип'ятити на повільному вогні 10 хвилин.
- Потім знімі з вогню і додайте мед.
Як пити
Чай слід пити щоранку натщесерце. Він має приємний смак і аромат, тому його можна пити навіть дітям.
Корисні властивості інгредієнтів
- Імбир має протизапальну, антибактеріальну та знеболювальну дію. Він також допомагає при шлунково-кишкових розладах, покращує роботу травлення та знижує рівень холестерину в крові.
- Куркума має сильні протизапальні, антиоксидантні та протиракові властивості. Вона також допомагає покращити роботу мозку, пам'ять та концентрацію.
- Кориця має антибактеріальну, протигрибкову та протизапальну дію. Вона також допомагає регулювати рівень цукру в крові, знижує ризик розвитку діабету та серцево-судинних захворювань.
- Кардамон має антиоксидантну, протизапальну та антибактеріальну дію. Він також допомагає покращити роботу травлення, налагодити сон та підвищити рівень енергії.
- Мед має протизапальну, антибактеріальну та антиоксидантну дію. Він також допомагає зміцнити імунітет, покращити роботу мозку та пам'ять.
Чай з імбиром, куркумою, корицею та медом – це смачний і корисний напій, який допоможе вам зміцнити здоров'я та захиститися від хвороб.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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