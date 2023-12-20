Справжній порятунок для ослабленого волосся: що таке холодна укладка

Кожна дівчина хоче виглядати доглянуто та привабливо. Але в сучасному ритмі життя часто не вистачає часу на створення витонченої зачіски. Щоб не витрачати дорогоцінні хвилини вранці, можна скористатися методом холодного укладання.

Про це пише Ukr.media.

Переваги холодного укладання

Холодне укладання має ряд переваг перед традиційним способом, який передбачає використання гарячих інструментів.

Безпека для волосся. Гарячі інструменти можуть травмувати структуру волосся, зробити його сухим, ламким і тьмяним. Холодне укладання не впливає на волосся таким чином, тому воно залишається здоровим і блискучим.

Економія часу. Холодне укладання можна зробити напередодні, і вранці вам не доведеться витрачати час на створення зачіски.

Можливість експериментів. Завдяки різноманітним технікам холодного укладання можна створювати різні зачіски, від легких хвиль до пишних локонів.

Як зробити холодне укладання

Існує кілька технік холодного укладання. Найпростіша з них - скручування волосся в джгути.

На чисте вологе волосся нанесіть засіб для фіксації. Розділіть волосся на тонкі локони. Скрутіть кожний локон у джгут і закріпіть його невидимкою. Залишити волосся на ніч або на кілька годин. Вранці розпустіть волосся і отримайте красиву укладку з природним ефектом хвиль.

Інша популярна техніка холодного укладання - ретро-хвилі.

На чисте вологе волосся нанесіть засіб для фіксації. Розділіть волосся на тонкі локони. Закрутіть кожен локон навколо пальця, починаючи від кінчиків. Зафіксуйте локони шпильками. Залишити волосся на ніч або на кілька годин. Вранці розпустіть волосся і отримайте укладку в стилі ретро.

Також можна використовувати спеціальні бігуді або затискачі для холодного укладання.

Читайте також: П'ять фактів про волосся: Від чого залежить його кучерявість

Види холодного укладання

Залежно від техніки, яку ви виберете, ви можете отримати різні види холодного укладання.

Хвилі. Це найпоширеніший вид холодного укладання. Хвилі можуть бути великими або маленькими, гладкими або пишними.

Кучері. Кучері можуть бути рівними або закрученими, великими або маленькими.

Пікселі. Пікселі - це дрібні хвилі, які створюють ефект мокрого волосся.

Ретро-хвилі. Ретро-хвилі - це великі, плавні хвилі, які створюють романтичний образ.

Вибирайте метод холодного укладання, який підходить для вашого типу волосся. Якщо у вас жорстке і щільне волосся, то вам можуть не підійти деякі техніки холодного укладання, наприклад, скручування волосся в джгути. А ось легкому і кучерявому волоссю підійдуть будь-які техніки холодного укладання.

Нагадаємо, ми вже писали,як правильно сушити волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!