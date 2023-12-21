Знайдено найменшу у світі ікласту жабу: охороняє власні яйця (фото)

Вчені виявили найменшу у світі ікласту жабу. Істота завдовжки 3 сантиметри була знайдена на острові Сулавесі в Індонезії.

Вчені з Музею Філда в Чикаго виявили новий вид ікластих жаб на острові Сулавесі в Індонезії. Новий вид, названий Limnonectes phyllofolia, є найменшою ікластою жабою у світі, з довжиною тіла близько 3 сантиметрів, пише PLOS ONE.

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Жаби були знайдені в трьох місцях на острові, і їх видала їхня ікра. Цей вид відкладає яйця на листі та валунах моху.

Після деякого часу команда помітила маленьких жабенят поряд з яйцями. При ближчому огляді команда виявила, що всі жаби, які охороняли ікру, були самцями.

"Поведінка самців щодо охорони яєць не зовсім притаманна для всіх жаб, але це досить рідко", — сказав Джефф Фредерік, докторант із Музею Філда та провідний автор дослідження.

У своїй статті команда висловлює впевненість, що жаба є новим видом завдяки деяким ключовим характеристикам, включаючи поведінку, що охороняє яйця, і малий розмір тіла.

Команда також припускає, що окрім цього нещодавно описаного виду, на острові Сулавесі існує потенційно багато інших видів жаб, які ще мають бути офіційно названі наукою.

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