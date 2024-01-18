Треба!: Лікарі відповіли чи можна дітям їсти шоколад

Багато батьків вважають, що шоколад шкідливий для дітей і намагаються обмежити його вживання. Однак це не зовсім так. У помірних кількостях шоколад може бути навіть корисним для дитячого організму.

Шоколад може бути корисним для дітей, але важливо вживати його в помірних кількостях і вибирати якісний шоколад з високим вмістом какао, пише ua-vestnik.

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Корисні властивості шоколаду:

Шоколад сприяє нормалізації кров'яного тиску та роботи серцево-судинної системи.

Шоколад є хорошим джерелом енергії та допомагає підвищити концентрацію уваги та пам'ять.

Шоколад містить антиоксиданти, які допомагають захистити організм від вільних радикалів.

Шоколад містить магній, який необхідний для нормального функціонування нервової системи.

Шоколад допомагає контролювати рівень цукру в крові.

Шоколад містить анадамін, який має антидепресивні властивості.

Який шоколад корисний для дітей?

Для дітей найкраще вживати темний шоколад з високим вмістом какао (не менше 70%). Такий шоколад містить більше антиоксидантів і корисних речовин, ніж молочний або білий шоколад.

Скільки шоколаду можна давати дітям?

Дітям старше 3 років можна давати не більше 20-30 грамів шоколаду на день.

Якщо у дитини є алергія на шоколад, то його вживання потрібно виключити.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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