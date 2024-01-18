Треба!: Лікарі відповіли чи можна дітям їсти шоколад
Багато батьків вважають, що шоколад шкідливий для дітей і намагаються обмежити його вживання. Однак це не зовсім так. У помірних кількостях шоколад може бути навіть корисним для дитячого організму.
Шоколад може бути корисним для дітей, але важливо вживати його в помірних кількостях і вибирати якісний шоколад з високим вмістом какао, пише ua-vestnik.
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Корисні властивості шоколаду:
- Шоколад сприяє нормалізації кров'яного тиску та роботи серцево-судинної системи.
- Шоколад є хорошим джерелом енергії та допомагає підвищити концентрацію уваги та пам'ять.
- Шоколад містить антиоксиданти, які допомагають захистити організм від вільних радикалів.
- Шоколад містить магній, який необхідний для нормального функціонування нервової системи.
- Шоколад допомагає контролювати рівень цукру в крові.
- Шоколад містить анадамін, який має антидепресивні властивості.
Який шоколад корисний для дітей?
Для дітей найкраще вживати темний шоколад з високим вмістом какао (не менше 70%). Такий шоколад містить більше антиоксидантів і корисних речовин, ніж молочний або білий шоколад.
Скільки шоколаду можна давати дітям?
Дітям старше 3 років можна давати не більше 20-30 грамів шоколаду на день.
Якщо у дитини є алергія на шоколад, то його вживання потрібно виключити.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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