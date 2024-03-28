Почнеться 'біла смуга'! Названо чотири знаки зодіаку, на які чекає казковий успіх у травні

Квітень ще не настав, але деяким зірки вже обіцяють великі успіхи у травні. За словами астрологів, останній місяць весни стане "білою смугою" для Близнюків, Дів, Стрільців та Водоліїв.

Близнюки

Травень наповнить Близнюків позитивною енергією. Після місяців напруженої роботи у вас з'явиться хвилина відпочинку – і ви відчуєте справжнє щастя. Це дозволить поглянути на речі по-новому і замислитись про майбутнє. Можливо, це вплине на ваші романтичні стосунки.

Друга половина травня стане для Близнюків вдалим часом для угод з нерухомістю. Цілком можливо, що ви отримаєте дуже вигідну пропозицію щодо покупки квартири вашої мрії.

Діва

Самотні Діви, які шукають справжніх почуттів, нарешті зустрінуть потрібну людину. Ви відчуєте це при першій зустрічі, тому не проґавте таку можливість. Однак будьте обережні і не поспішайте.

Попередні проблеми, які виникли в житті Дів, легко вирішаться. Ви звільнитеся від страхів і відчуєте себе новою людиною.

Стрілець

Травень також стане місяцем безлічі приємних та цікавих подій для Стрільців. Їм не слід залишатися вдома. Ізолювати себе від друзів – найгірше, що вони можуть зробити. Зустрічі принесуть почуття задоволення та нові перспективи у кар'єрному плані.

Водолій

Водолій відчує непереборне бажання поїхати у відпустку за кордон. Ця потреба буде настільки сильною, що вам, ймовірно, не варто боротися з нею. Найкраще вже зараз почати шукати поїздку, яка дозволить вам провести час у розкоші. Це ідеальний час, щоб розслабитися та забути про поточні обов'язки.

Навіть якщо ви вирішите відпочити від роботи, це не позбавить вас шансів на підвищення по службі. Вам можуть запропонувати нову посаду та, як наслідок, ви зможете збільшити свій заробіток. Вища зарплата дозволить вам покращити сімейний бюджет.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.