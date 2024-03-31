На Землі триває небезпечна магнітна буря червоного рівня: що заборонено та як вберегтися
У неділю, 31 березня, триває магнітна буря червоного рівня небезпечності. Її сила становила 5 балів.
За даними сервісу Meteoagent, геомагнітний шторм завершиться 1 квітня. Проте не надовго – вже 3 квітня почнеться нова магнітна буря помаранчевого рівня небезпечності, яка триватиме цілих три доби.
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Магнітні бурі, прогноз на тиждень:
Хто відчуває магнітні бурі?
Вплив магнітних бур відчувають близько 50% людей на планеті. Найбільш чутливими до них є:
- Люди похилого віку
- Люди з хронічними захворюваннями
- Люди з метеозалежністю
- Вагітні жінки
- Діти
Симптоми впливу магнітних бур:
- Головний біль
- Запаморочення
- Нудота
- Слабкість
- Зниження працездатності
- Погіршення настрою
- Порушення сну
- Загострення хронічних захворювань
Що пити під час магнітних бур:
Вода: Важливо пити багато чистої води, щоб підтримувати водний баланс в організмі.
Зелений чай: Зелений чай містить антиоксиданти, які допомагають нейтралізувати вільні радикали, що утворюються в організмі під впливом магнітних бур.
Відвар ромашки: Ромашка має заспокійливий та протизапальний ефект.
Відвар шипшини: Шипшина багата на вітамін С, який зміцнює імунітет.
Морс із журавлини: Журавлина має сечогінну дію, що допомагає вивести з організму токсини.
Якщо ви відчуваєте сильний вплив магнітних бур, зверніться до лікаря. Не займайтеся самолікуванням і пам'ятайте, що магнітні бурі – це тимчасове явище.
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