На Землі триває небезпечна магнітна буря червоного рівня: що заборонено та як вберегтися

У неділю, 31 березня, триває магнітна буря червоного рівня небезпечності. Її сила становила 5 балів.

За даними сервісу Meteoagent, геомагнітний шторм завершиться 1 квітня. Проте не надовго – вже 3 квітня почнеться нова магнітна буря помаранчевого рівня небезпечності, яка триватиме цілих три доби.

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Магнітні бурі, прогноз на тиждень:

Хто відчуває магнітні бурі?

Вплив магнітних бур відчувають близько 50% людей на планеті. Найбільш чутливими до них є:

Люди похилого віку

Люди з хронічними захворюваннями

Люди з метеозалежністю

Вагітні жінки

Діти

Симптоми впливу магнітних бур:

Головний біль

Запаморочення

Нудота

Слабкість

Зниження працездатності

Погіршення настрою

Порушення сну

Загострення хронічних захворювань

Що пити під час магнітних бур:

Вода: Важливо пити багато чистої води, щоб підтримувати водний баланс в організмі.

Зелений чай: Зелений чай містить антиоксиданти, які допомагають нейтралізувати вільні радикали, що утворюються в організмі під впливом магнітних бур.

Відвар ромашки: Ромашка має заспокійливий та протизапальний ефект.

Відвар шипшини: Шипшина багата на вітамін С, який зміцнює імунітет.

Морс із журавлини: Журавлина має сечогінну дію, що допомагає вивести з організму токсини.

Якщо ви відчуваєте сильний вплив магнітних бур, зверніться до лікаря. Не займайтеся самолікуванням і пам'ятайте, що магнітні бурі – це тимчасове явище.

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