На Землі почалася небезпечна магнітна буря: скільки триватимуть удари

У неділю, 25 лютого, по Землі почала бити п'ятибальна магнітна буря (червоний рівень небезпечності). Останній тиждень лютого обіцяє бути стриманим та спокійним щодо геомагнітного впливу на людей.

Як повідомляє Meteoagent, до початку березня індекс геомагнітної активності не повинен перевищити трьох балів. Така інтенсивність є у рамках норми та майже не відчувається людським організмом.

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Магнітна буря червоного рівня може вплинути навіть на здоровий організм, а людям, що мають метеозалежність, хронічні захворювання, або просто ослаблене здоров’я, варто запобігти негативним наслідкам та вчасно подбати про своє здоров'я.

Магнітні бурі впливають на в'язкість крові, підвищуючи її. Як наслідок збільшується схильність до утворення тромбів, знижується газообмін організму, розвивається гіпоксія тканин, підвищується артеріальний тиск.

В такі дні збільшується кількість інсультів, інфарктів, гіпертонічних кризів, посилюється мігрень. Тому особам із серцево-судинними захворюваннями та схильністю до них слід пам'ятати про це та вдаватися до профілактичних заходів напередодні бур, а також завжди мати під рукою необхідні лікарські засоби.

Особливо сильно відчуваються наслідки магнітних бур взимку, оскільки стресостійкість організму знижена. Це обумовлюється зниженням вироблення меланіну, який відповідає, зокрема, за стійкість до стресових ситуацій. Тому внаслідок магнітних бур часто виникають напади запаморочення, нервові зриви.

Магнітні бурі можуть супроводжуватись такими симптомами, як хвороблива реакція на світло та/або гучні звуки, біль у суглобах, безсоння або, навпаки, підвищена сонливість, дратівливість, слабкість, погане загальне самопочуття тощо.

Що робити під час магнітних бур?

Дотримуватись режиму харчування, виключити солону, жирну їжу.

Підтримати тонус допоможуть контрастний душ, гімнастика, прогулянки на свіжому повітрі.

Дуже важливо у період магнітних бур відмовитися від шкідливих звичок.

Якщо ви відчуваєте будь-які симптоми, які можуть бути пов'язані з магнітною бурею, зверніться до лікаря.

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