Лютий закінчиться потужною магнітною бурею: коли небезпечний період

У п'ятницю, 23 лютого, геомагнітне поле Землі перебуватиме у спокійному стані. Однак вже у неділю, 25 лютого, очікується магнітна буря червоного рівня, сила якої сягне 5 балів.

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Як повідомляє Meteoagent, у період з 23 по 24 лютого включно геомагнітне поле Землі перебуватиме у спокійному стані. Однак 25 лютого геомагнітні шторми значно посиляться.

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Магнітні бурі у лютому 2024

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані викидами сонячного вітру. Ці викиди містять заряджені частинки, які, стикаючись з магнітосферою Землі, можуть призвести до її деформації та порушення.

Як магнітні бурі впливають на людину?

Вплив магнітних бур на людину може бути різним, але найчастіше проявляється у таких симптомах:

Головний біль

Слабкість

Зниження працездатності

Підвищення дратівливості

Порушення сну

Загострення хронічних захворювань

Особливо чутливими до магнітних бур є:

Люди похилого віку

Люди з хронічними захворюваннями

Люди з метеозалежністю

Що робити під час магнітних бур?

Слідкуйте за прогнозом магнітних бур. У дні магнітних бур уникайте фізичних та емоційних перевантажень. Пийте багато води. Вживайте їжу, багату на вітаміни та мікроелементи. Приймайте контрастний душ. Дотримуйтесь режиму сну. За необхідності, приймайте заспокійливі засоби. Важливо пам'ятати, що вплив магнітних бур на людину індивідуальний.

Якщо ви відчуваєте будь-які симптоми, які можуть бути пов'язані з магнітною бурею, зверніться до лікаря.

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