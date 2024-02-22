Магнітні бурі у лютому: у які дні ще поштормить

Попередній прогноз магнітних бур на кінець лютого 2024 року вказує на те, що останній місяць зими завершиться без потужних геомагнітних спалахів.

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Як повідомляє Meteoagent, у період з 22 по 29 лютого включно геомагнітне поле Землі перебуватиме у спокійному стані.

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Магнітні бурі сьогодні, завтра та до кінця місяця:

22 лютого – K-індекс 3 (середня активність сонячної бурі)

23 лютого – K-індекс 2 (низька активність сонячної бурі)

24 лютого – K-індекс 2

25 лютого – K-індекс 2

26 лютого – K-індекс 3

27 лютого – K-індекс 3

28 лютого – K-індекс 2

29 лютого – K-індекс 2

Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі - це коливання магнітного поля Землі, які викликаються сонячною активністю. Вони можуть мати різний вплив на людей, залежно від їх індивідуальної чутливості та інтенсивності бурі.

Симптоми впливу магнітних бур:

Головний біль

Запаморочення

Нудота

Зміна артеріального тиску

Порушення сну

Втома

Дратівливість

Біль у суглобах

Загострення хронічних захворювань

Що робити у небезпечні періоди магнітних бур:

Слідкуйте за прогнозом магнітних бур.

Захищайте себе від сонця.

Пийте багато води.

Вживайте їжу, багату на вітаміни та мінерали.

Висипайтеся.

Уникайте фізичних та емоційних перевантажень.

Приймайте заспокійливі засоби, якщо це необхідно.

Якщо ви знаєте, що є чутливими до магнітних бур, важливо вжити заходів, щоб захистити себе. Якщо ви відчуваєте симптоми впливу магнітної бурі:

Зверніться до лікаря. Прийміть ліки, які вам рекомендував лікар. Відпочивайте. Провітрюйте приміщення. Пийте трав'яні чаї

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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