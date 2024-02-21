Чотирибальна магнітна буря вдарила по Землі: як захиститися від сонячних штормів

У середу, 21 лютого, на Землі спостерігаються сильні геомагнітні шторми "помаранчевого" рівня небезпеки, які можуть впливати на самопочуття людей з хронічними захворюваннями.

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Як повідомляє Meteoagent, сьогодні магнітна буря сягла чотирьох балів, вже завтра, 22 лютого, настане "період затишшя" та триватиме до кінця місяця.

Магнітні бурі у лютому 2024

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Хто відчуває магнітні бурі?

Магнітні бурі можуть відчувати люди з різним ступенем чутливості до геомагнітних збурень.

Найбільш схильні до впливу магнітних бур:

Люди з хронічними захворюваннями: серцево-судинними, ендокринними, неврологічними.

Люди похилого віку.

Вагітні.

Діти.

Люди з метеозалежністю.

Симптоми впливу магнітних бур:

Головний біль.

Запаморочення.

Слабкість.

Втома.

Зміна артеріального тиску.

Порушення сну.

Підвищена дратівливість.

Біль у суглобах.

Загострення хронічних захворювань.

Як магнітні бурі впливають на людину?

Вплив магнітних бур на людину пов'язаний з коливаннями магнітного поля Землі. Ці коливання можуть впливати на біоритми людини, роботу нервової та серцево-судинної систем.

Механізм впливу магнітних бур на людину:

Зміна іонного складу атмосфери: під впливом магнітних бур іони в атмосфері Землі змінюють свою траєкторію, що може впливати на біохімічні процеси в організмі людини.

Вплив на електричну активність мозку: магнітні бурі можуть призводити до змін в електричній активності мозку, що може викликати головний біль, запаморочення, порушення сну.

Вплив на гормональний фон: магнітні бурі можуть впливати на гормональний фон, що може призводити до перепадів настрою, дратівливості, загострення хронічних захворювань.

Що пити коли магнітні бурі?

Під час магнітних бур рекомендується пити:

Воду: чиста вода допомагає виводити з організму токсини і продукти розпаду, які накопичуються внаслідок впливу магнітних бур.

Зелений чай: зелений чай містить антиоксиданти, які допомагають захищати організм від негативного впливу магнітних бур.

Відвар шипшини: відвар шипшини багатий вітаміном C, який допомагає зміцнити імунітет і поліпшити самопочуття.

Компот із сухофруктів: компот із сухофруктів містить калій, який допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск.

Морс із журавлини: морс із журавлини допомагає виводити з організму токсини і має протизапальну дію.

Також рекомендується:

Уникати вживання алкоголю, кофеїну і газованих напоїв. Їсти більше свіжих фруктів і овочів. Дотримуватися режиму дня і висипатися. Займатися фізичними вправами. Приймати контрастний душ. Проводити більше часу на свіжому повітрі.

Якщо ви відчуваєте сильний вплив магнітних бур, рекомендується звернутися до лікаря.

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