На Закарпатті знайшли найдавніші сліди існування людей у Європі (фото)

Вчені виявили в Західній Україні кам'яні знаряддя, вік яких сягає 1,4 мільйона років. Це робить їх найдавнішими відомими артефактами, виготовленими стародавніми людьми в Європі, і дає нове уявлення про те, як і коли наші ранні родичі вперше потрапили в цей регіон.

Знаряддя були знайдені у 1980-х роках на археологічній пам'ятці Королево поблизу кордону України з Румунією, але їх не могли точно датувати. Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature, використовує метод датування, заснований на космогенних нуклідах, щоб визначити вік знарядь. Цей метод показав, що їм 1,4 мільйона років.

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Дослідники вважають, що знаряддя могли бути виготовлені Homo erectus, єдиними архаїчними людьми, які, як відомо, жили за межами Африки 1,4 мільйона років тому.

Це відкриття має велике значення для розуміння ранньої людської міграції та еволюції.

Воно підтверджує теорію, що ранні люди мігрували з Африки до Європи через Схід.

Знахідка також дає нове уявлення про те, як Homo erectus адаптувалися до європейського середовища.

Нагадаємо, в Англії знайшли надзвичайну рідкісну каблучку 17 століття.

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