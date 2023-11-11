На території Ізраїлю виявили меч хрестоносця віком 900 років в чудовому стані

Меч довжиною в три фути (приблизно один метр) повністю вкритий коралами та раковинами, виявив водолаз на узбережжі Кесарії. За відомостями Відомства старожитностей Ізраїлю (AIA), він знаходився в "ідеальному стані", хоча його вік становив 900 років. Зброя належала лицарю-хрестоносцю.

Про це пише le Monde.

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Меч виявили в районі, де постійно вирують підводні течії регулярно переміщаючи пісок, що призвело до його виявлення, повідомив Кобі Шарвіт, керівник відділу підводної археології Управління старовини. За словами директора AIA Елі Ескосідо, після очищення та аналізу меч буде виставлений на загальний огляд в Департаменті національних скарбів.

Нагадаємо, вченим вдалось відтворити зовнішність єгипетського фараона Аменхотепа І, який правив 3500 років тому.

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