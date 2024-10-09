На піку популярності: топ-5 наймодніших стрижок 2024 року

Осінні тенденції 2024 року в сфері зачісок пропонують широкий вибір як для шанувальниць коротких стрижок, так і для власниць довгого волосся. Про це пише ТСН.

Кроп - ультракоротка версія популярного боб каре - завойовує прихильність модниць. Стилісти прогнозують, що протягом усієї осені короткі зачіски, натхненні естетикою 90-х, будуть на піку популярності. Кроп особливо вдало підкреслює природну текстуру кучерявого волосся.

Модні стрижки - 2024. Джерело: iNSTAGRAM Модні стрижки - 2024. Джерело: iNSTAGRAM

Драпірований чубчик стане ідеальним доповненням до осіннього образу. Цього сезону в моді різноманітні варіації чілки: від тонких прямих до пишних.

Модні стрижки - 2024. Джерело: iNSTAGRAM Модні стрижки - 2024. Джерело: iNSTAGRAM

Стрижка "метелик" повертається на модний Олімп. Її універсальність полягає у здатності надавати волоссю структури та об'єму, гарно обрамляючи обличчя завдяки шарам біля підборіддя, при цьому зберігаючи основну довжину.

Модні стрижки - 2024. Джерело: iNSTAGRAM Модні стрижки - 2024. Джерело: iNSTAGRAM

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Міді - оптимальний варіант для тих, хто не може визначитися між коротким бобом і довгим волоссям. Ця стрижка не тільки виглядає стильно, але й сприяє здоров'ю волосся, надаючи йому об'єму та густоти.

Модні стрижки - 2024. Джерело: iNSTAGRAM Модні стрижки - 2024. Джерело: iNSTAGRAM

Нара боб, названий на честь моделі Нари Сміт, поєднує асиметричну чілку з класичним бобом однакової довжини. Ця зачіска вирізняється легкістю догляду та гарним відростанням, що робить її більш практичною порівняно з піксі чи градуйованим бобом.

Варто зазначити, що для кожної стрижки існують індивідуальні варіації, які дозволяють адаптувати тренд під особливості зовнішності та структуру волосся.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кольори волосся, які додають віку.

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