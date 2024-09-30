Кольори волосся, які додають віку: що не варто обирати після 50

Якщо ви вирішили фарбувати волосся у віці 50 років і старше, варто уникати яскраво-рудих, чорних, жовтих блондових відтінків, а також неприродних кольорів.

Такі кольори не тільки можуть візуально додавати віку та виглядати неприродно, але й акцентують увагу на почервоніннях і зморшках на обличчі. Про це пише ТСН.

Перед тим, як вирішити змінити колір волосся в зрілому віці, варто врахувати кілька важливих моментів. Наприклад, якщо ви природно не є брюнеткою з чистою фарфоровою шкірою, варто обережно ставитися до дуже темних кольорів, оскільки вони можуть візуально додати 5-10 років.

Темні кольори, зокрема чорний, можуть ще більше виділити недосконалості шкіри, зморшки та інші вікові зміни, яких після 50 років стає більше. В результаті обличчя може виглядати тьмяним.

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Жовтий блонд стане неактуальним у 2025 році. Але навіть якщо він залишався б популярним, його краще уникати після 50. Такий відтінок виглядає "дешево" і може створити простий образ навіть у жінки з ефектною зовнішністю.

Не рекомендується фарбувати волосся в яскраво-рудий колір, оскільки він може підкреслити будь-які почервоніння та судинну сітку, яка з віком може з'являтися на шкірі обличчя.

Також слід уникати штучних відтінків, таких як червоний, рожевий, фіолетовий, синій або зелений. На жінках після 50 років такі кольори можуть виглядати недоречно. Проте стилісти зауважують, що ці відтінки можна використовувати як акценти, якщо ви готові до експериментів. Наприклад, у техніці мелірування.

Нагадаємо, раніше стилісти назвали ідеальну стрижку для жінок будь-якого віку.

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