На одному диханні: топ серіалів, від яких неможливо відірватись

У 2025 році на екрани вийшло кілька нових серіалів, які вже встигли зацікавити глядачів своїми захопливими сюжетами. Від гостросюжетних трилерів до драм, заснованих на реальних подіях, ці історії тримають у напрузі з першої серії й ідеально підходять для перегляду за один-два вечори.

Ці серіали вже встигли здобути популярність завдяки захопливим сюжетам і глибокій драматургії, а переглянути їх можна буквально за вихідні. РБК-Україна підготував добірку серіалів, які варто додати до свого списку must-watch.

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"Токсичне місто" — британський мінісеріал, автором якого є Джек Торн. Він розповідає про трагічні події, що сталися в містечку Корбі наприкінці XX століття. Через токсичні викиди місцевого металургійного заводу багато дітей народжувалися з важкими вадами розвитку. Головна героїня, Сьюзен Макінтайр, після народження дитини з деформованою рукою починає підозрювати зв’язок між хворобами дітей і екологічною ситуацією. Разом з іншими матерями та адвокатом Десом Коллінзом вона намагається викрити масштаб екологічної катастрофи й домогтися справедливості.

"Дев’ять тіл у мексиканському морзі" — напружена історія про дев’ятьох незнайомців, які вирушили з Гватемали до США, але опинилися в пастці після аварії літака. Виживши після катастрофи, вони шукають порятунку у джунглях, однак швидко розуміють, що перебувають не самі. Пасажири починають зникати та гинути за загадкових обставин. Поступово у кожного виникає підозра, що серед них ховається вбивця, і напруга в групі зростає. Їм доведеться не лише боротися за виживання, а й розгадати, хто саме веде полювання на людей.

У мінісеріалі "Довга яскрава річка" поєднуються елементи кримінального детективу та глибокої особистої драми. Поліцейська Міккі патрулює небезпечний район Філадельфії, охоплений опіоїдною кризою. Водночас вона розслідує серію загадкових вбивств жінок, які можуть бути пов’язані з її зниклою сестрою, що багато років бореться з наркозалежністю. Розслідування змушує Міккі заглибитися у власне минуле та відкрити шокуючі таємниці своєї родини.

Ще один серіал, який вартий уваги, — "Камера 211". Це мексиканська драма, що базується на реальних подіях. Адвокат із прав людини Хуан Ольвера приїздить до в’язниці, щоб відвідати свого клієнта, але опиняється в епіцентрі тюремного бунту, організованого небезпечним злочинцем Каланчо. Щоб врятувати своє життя, Хуан вимушений прикинутися ув’язненим і стати частиною жорстокого світу, де виживає лише найсильніший. Його чекає боротьба за виживання серед зрад, насильства та постійної небезпеки.

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