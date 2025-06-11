На них варто звернути увагу: на які вживані авто не шкода витратити гроші

Ринок уживаних автомобілів — ідеальний вибір для тих, хто шукає комфорт і якість, але не готовий платити за нову машину. Цікаво, що це стосується навіть моделей преміум-класу: деякі з них мають високу надійність і доступну ціну на вторинному ринку.

Аналітики видання WhatCar склали рейтинг найкращих вживаних преміальних авто. Вони відзначають, що ці машини майже не мають серйозних технічних проблем, а власники залишаються задоволені якістю та комфортом.

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Ці автомобілі поєднують у собі помірну розкіш, надійність і привабливий зовнішній вигляд. Завдяки преміальному статусу вони вирізняються на дорозі, а їхня вартість на "вторинці" часто приємно дивує. Водночас, варто пам’ятати: обслуговування та ремонт таких авто може бути дорогим.

Найкращі вживані преміальні моделі за версією WhatCar:

Lexus ES (від 2018 року)

(від 2018 року) BMW 3 Series (бензин, з 2019 року)

(бензин, з 2019 року) BMW 5 Series (бензин, 2017–2023)

(бензин, 2017–2023) BMW 3 Series (дизель, 2012–2019)

(дизель, 2012–2019) BMW 3 Series (дизель, з 2019 року)

(дизель, з 2019 року) Jaguar XF (2015–2024)

(2015–2024) Skoda Superb (дизель, 2015–2024)

(дизель, 2015–2024) Mercedes E-Class (2016–2024)

(2016–2024) Mazda 6 (2013–2022)

(2013–2022) BMW 3 Series PHEV (гібрид із зарядкою від мережі, 2016–2020)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як дізнатись пробіг автомобіля під час покупки.

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