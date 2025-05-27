Обережно, шахраї: як дізнатись пробіг автомобіля під час покупки

Оцінюючи стан уживаного автомобіля, особливу увагу слід звернути на його пробіг. Проте це має сенс лише тоді, коли показники одометра є справжніми, а не зміненими. У багатьох випадках продавці вдаються до зменшення пробігу, щоб вигідніше продати транспортний засіб.

Знаючи, скільки насправді проїхав автомобіль і який у нього ресурс, можна приблизно визначити, як довго він прослужить новому власнику. У розвинених країнах скручування пробігу є кримінальним правопорушенням. В Україні ж ця проблема досі лишається поширеною, і цьому сприяє якість сучасних автомобілів. Про це пише РБК.

Сучасні моделі навіть після кількох сотень тисяч кілометрів виглядають майже як нові: інтер’єр зношується повільно, а умови експлуатації в Європі сприяють довгому життю авто. Це дозволяє шахраям видавати зношені машини за "молоді" й просити за них значно вищу ціну.

Визначити реальний пробіг авто можна різними способами, хоча жоден із них не дає повної гарантії. Інформацію про пройдені кілометри можна знайти в електронному блоці управління, де часто фіксуються дані з пробігом і прив’язкою до певних подій. Окремі системи автомобіля, як-от двигун чи коробка передач, також мають свою пам’ять, у якій зберігаються дані, пов’язані з техобслуговуванням. Але навіть ці записи можна змінити, якщо спеціаліст володіє відповідним обладнанням.

Ще одне джерело — бази даних офіційних дилерів, які записують пробіг під час кожного обслуговування. Інформація про кілометраж також може зберігатися в документах страхових компаній, якщо авто було задіяне в інцидентах. Дані можуть бути зафіксовані й при перетині кордону або під час реєстрації автомобіля в іншій країні. Навіть оголошення на онлайн-платформах можуть допомогти виявити розбіжності.

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Для приблизної оцінки вартості пробігу можна скористатися простою формулою. В середньому автомобіль у Європі долає від 30 до 60 тисяч кілометрів на рік. Якщо, наприклад, машині вже десять років, а на одометрі стоїть 180 тисяч, то є сенс запідозрити втручання. Тим паче, що саме такі цифри найчастіше зустрічаються серед скручених пробігів.

Щоб замаскувати факт змін, недобросовісні продавці нерідко звертаються до офіційних сервісів уже після корекції даних, проводячи там певні роботи, які фіксують оновлену, занижену цифру. Це створює ілюзію правдивості. Інші обирають авто з великим пробігом, але з добре збереженим зовнішнім виглядом — такі машини виглядають краще за свої реальні показники, особливо якщо раніше експлуатувалися на ідеальних дорогах.

Таким чином, покупцеві потрібно бути вкрай уважним і не покладатися лише на одометр. Перевірка через кілька джерел і технічна діагностика допоможуть не тільки уникнути шахрайства, але й отримати можливість поторгуватися, якщо пробіг виявиться більшим за заявлений.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких країнах водіям загрожує до 250 тисяч гривень штрафу за брудну воду з-під коліс.

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