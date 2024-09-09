На зображенні з Google Street View помітили істоту, схожу на прибульця (фото)

Інтернет-користувачі знову обговорюють загадкове зображення, знайдене на Google Street View. Цього разу, увагу привернула дивна фігура, схожа на інопланетянина, яка нібито сидить у машині на одній із вулиць невеликого американського містечка Меплтон, штат Мен.

45-річна Крістал Паттерсон, яка шукала місцевий гаражний розпродаж, випадково помітила цей дивний об'єкт. Спочатку вона звернула увагу на автомобіль, в якому, здавалося, перебував оголений водій. Однак, придивившись уважніше, жінка виявила в задній частині авто маленьку істоту з незвичайною зовнішністю, яка нагадувала інопланетного гуманоїда, пише dailystar.co.uk.

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Це зображення викликало шквал дискусій у мережі. Одні користувачі вважають, що це доказ існування позаземного життя, інші схиляються до думки, що це просто гра світла або вдалий збіг обставин.

У машині на Google-картах помітили прибульця. Джерело: Google/Triangle News У машині на Google-картах помітили прибульця. Джерело: Google/Triangle News

У машині на Google-картах помітили прибульця. Джерело: Google/Triangle News У машині на Google-картах помітили прибульця. Джерело: Google/Triangle News

У машині на Google-картах помітили прибульця. Джерело: Google/Triangle News У машині на Google-картах помітили прибульця. Джерело: Google/Triangle News

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли Google Street View допомагає розкривати таємниці. Раніше за допомогою цього сервісу вдалося знайти італійського гангстера, який ховався від правосуддя протягом 20 років.

Нагадаємо, науковці виявили незвичайні рештки істоти, якій понад 500 млн років. Вона була схожа на прибульця.

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