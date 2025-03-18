На межі зникнення: топ найрідкісніших порід собак

Багато порід собак знайомі навіть тим, хто не є затятим любителем тварин. Проте є кілька порід, про які знають переважно справжні ентузіасти або ті, хто захоплюється історією кінології.

Загалом у світі налічується приблизно 400 порід собак. Серед найбільш популярних — німецька вівчарка, що часто служить у поліції та армії, або бельгійський малінуа, який славиться своїм інтелектом і використовується в пошуку вибухівки й наркотиків. Інші, як-от французький бульдог або померанський шпіц, зараз на піку популярності. А деякі, наприклад пекінеси, поступово вийшли з моди й залишилися лише в поціновувачів. Про це пише Petplan.

Втім, існують породи, про які майже не чули навіть досвідчені собаководи. Їх історія налічує не одне століття, але ці унікальні собаки збереглися лише завдяки зусиллям небайдужих людей. Petplan розповідає про п’ять таких рідкісних порід.

Норвезький лундехунд

Норвезький лундехунд. Джерело: Facebook Norwegian Lundehund kennel of Vorkosmia Норвезький лундехунд. Джерело: Facebook Norwegian Lundehund kennel of Vorkosmia

Ця порода вважається однією з найрідкісніших у світі. Її вивели на прибережних норвезьких островах для полювання на тупиків — птахів, які були важливим джерелом їжі для місцевих мешканців. Лундехунд має шість пальців на кожній передній лапі, неймовірно гнучку шию та рухливі вуха, здатні повністю закривати слуховий прохід. За будовою щелеп ці собаки схожі на древніх варангерських псів, що жили близько 5 тисяч років тому. Під час Другої світової війни лундехунд опинився на межі зникнення, але був збережений норвезькими селекціонерами. Сьогодні це активна, весела й товариська собака, яка чудово підходить для сімей з активним способом життя.

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Лаготто-романьйоло

Лаготто-романьйоло. Джерело: American Kennel Club Лаготто-романьйоло. Джерело: American Kennel Club

Стародавня італійська порода з кучерявою шерстю, яка колись допомагала мисливцям на болотах Романьї полювати на качок. Лаготто, що означає "качиний собака", згодом отримав нову спеціалізацію — пошук трюфелів. Їх чудовий нюх і витривалість зробили їх незамінними під час "тихого полювання". У 1970-х порода була на межі зникнення, але її вдалося відродити завдяки ентузіастам. Лаготто-романьйоло відомий своїм поступливим характером, витривалістю й грайливістю.

Азавак

Азавак. Джерело: American Kennel Club Азавак. Джерело: American Kennel Club

Елегантний хорт, якого вивели в регіоні Сахель в Африці. Ці собаки охороняли кочові стоянки туарегів і брали участь у полюванні на газелей і шакалів. Азаваки орієнтуються на зір, а не на нюх, мають струнку статуру, довгі ноги та витривалість, що дозволяє їм долати великі відстані під спекотним сонцем. Їх називають "хортами вільних людей". У США порода з’явилася лише в 1980-х роках.

Оттерхаунд

Оттерхаунд. Джерело: American Kennel Club Оттерхаунд. Джерело: American Kennel Club

Ця стара британська порода була виведена для полювання на видр, які шкодили рибальським снастям. Після заборони такого полювання оттерхаунди стали рідкісними, нині їх у світі залишилося менше тисячі. Це великі гончаки з чудовим нюхом, що обожнюють воду й активні прогулянки. Вони доброзичливі й рухливі, хоча нині перебувають на межі зникнення.

Муді

Муді. Джерело: American Kennel Club Муді. Джерело: American Kennel Club

Угорська порода, яка з’явилася в XIX столітті внаслідок природного схрещування пумі та кулі. Ці собаки мають гострі вушка, хвилясту шерсть і відзначаються високим інтелектом та енергійністю. Муді використовуються для випасу худоби та як сторожові собаки. Хоча їхня назва перегукується зі словом "moody" (похмурий), ці собаки життєрадісні, допитливі та чудово підходять для активних власників. У світі налічується менше тисячі особин цієї породи.

Ці породи є справжніми скарбами для знавців і любителів собак, зберігаючи свою унікальність та багату історію.

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