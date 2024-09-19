Чоловіки під знаком Овна, Рака та Лева: чому вони уникають стосунків

Скільки людей – стільки й характерів, проте деякі чоловіки мають дещо особливу манеру спілкуванні. Адже для деяких чоловіків важко мати дівчину і це не тому, що вони непривабливі, а тому, що їм комфортніше бути в компанії друзів, ніж вдома з жінкою.

Як зауважують астрологи, це чоловіки, які народжені під кількома знаками зодіаку. Детальніше про це йдеться у матеріалі видання Оdzadu .

Читайте також: Ці три знаки зодіаку створені для справжньої дружби

Овен

Незважаючи на те, що чоловік-Овен жадає любові, поки йому краще бути одному. Він не може відмовитися від комфорту, що може йти, куди хоче, і нікого не просити про це. Поки що його так влаштовує, а що буде далі – невідомо. Він знає, що зробив би перше і останнє для своєї коханої, але не хоче бути під наглядом і проводити дні тільки вдома за романтичними фільмами.

Рак

Чоловік Рак любить фліртувати і йому подобається не мати зобов'язань, тому сприймає жінок як розвагу. Він віддає перевагу своїм друзям, тому що знає, що не буде підкорятися жодному. Незважаючи на те, що він хотів би багатьом (заборонений плід все-таки найкращий на смак), він сам вирішує, коли йому час одружитись. Наразі його пріоритетом є друзі, які підтримують його в будь-якій ситуації. Він не може просто обміняти їх на дівчину – це потрібно робити поступово.

Лев

Цей хлопець жадає уваги, тому він отримує це від друзів, і не розуміє, навіщо йому потрібна партнерка. Поки він так задоволений, він не буде шукати жінку. Він не хоче бути зв'язаним - він вважає за краще насолоджуватися спілкуванням з хлопцями, посиденьками за пивом або футбольними матчами. Він знає, що якби він був у стосунках, то не зустрічався б з друзями так часто.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли про знаки зодіаку, які не зможуть побудувати відносини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!