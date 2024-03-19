Чоловіки можуть зникнути: науковці виявили, що у людей виробляється абсолютно новий статевий ген

Біологічна стать людини, її хромосомний склад, є ключовим елементом її еволюції. Однак недавні дослідження свідчать про те, що Y-хромосома, яка є визначальною для чоловічої статі, швидко дегенерується і може навіть зникнути зовсім.

Це відкриття ставить під загрозу наше розуміння статевого диморфізму та майбутнє людської еволюції, пише видання The Week.

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За дослідженнями, протягом останніх мільйонів років Y-хромосома постійно втрачала свої гени. З понад 1600 генів, які колись містила, лише 27 залишилося, і більшість з них стали неактивними. Це сталося внаслідок відсутності процесу генетичної рекомбінації, який зазвичай відбувається в інших хромосомах і допомагає уникнути шкідливих мутацій.

Однією з основних функцій Y-хромосоми є запуск розвитку чоловічої статі плода. Якщо Y-хромосома зникне, це може призвести до серйозних наслідків. Однак деякі дослідження вказують на те, що гени Y-хромосоми можуть переноситися до інших генів або може навіть виникнути зовсім новий статевий ген.

Зникнення Y-хромосоми може призвести до значних змін у розумінні статевого диморфізму та еволюції людини. Це може спричинити виникнення нових видів або різних систем визначення статі. Однак такі зміни займуть мільйони років, а тим часом деякі механізми захисту Y-хромосоми можуть зберегти її на майбутнє.

У коментарі Newsweek Дженні Грейвс, генетик статевих хромосом з Університету Ла Троуб у Мельбурні, зазначил: "Колись X і Y були просто звичайною парою хромосом. Потім один із партнерів отримав варіант гена (SRY), який визначає чоловічу приналежність".

"Коли у людей закінчується Y-хромосома, вони можуть вимерти, або вони можуть еволюціонувати новий статевий ген, який визначає нові статеві хромосоми", — додала Грейвс.

Дослідження 2022 року, опубліковане в журналі PNAS, показало, що важливі гени Y-хромосоми можуть бути здатними до переміщення в інші гени, як це спостерігалося у мишей. Також існує ймовірність того, що у людей виробляється абсолютно новий статевий ген.

"Якби хтось відвідав Землю через 11 мільйонів років, він міг би не знайти людей — або кілька різних людських видів, розділених різними системами визначення статі", – вважає науковиця.

Деякі експерти твердо переконані, що Y-хромосома взагалі не зникне, стверджуючи, що у неї діє кілька захисних механізмів.

Раніше науковці назвали людей наймасовішими серійними вбивцями.

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