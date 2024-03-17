Чому люди народжуються ліворукими й чи відрізняється їхній мозок від праворуких

У світі, де правші переважають, лівші змушені адаптуватися, використовуючи свою не домінуючу руку. Генетичні фактори відіграють важливу роль у визначенні домінуючої руки, але вони не єдині.

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Згідно з даними MedlinePlus, лівші складають значну частину населення планети - від 10 до 15%. Проте, що саме робить їхній мозок відмінним від мозку правші?

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Наукові дані вказують на те, що вибір домінуючої руки формується навіть до народження. Дослідження, проведені за допомогою ультразвукового сканування на 10-му тижні вагітності, показали, що майбутні правші частіше смокчуть правий палець, тоді як майбутні лівші виявляють схильність до лівого.

Хоча генетика відіграє важливу роль у визначенні домінуючої руки, приблизно 25% схильності пов'язані з генетичними факторами. Інші фактори, такі як рівень тестостерону під час вагітності та пренатальний розвиток, також впливають на цей вибір.

Сучасні дослідження вказують на залучення до 40 різних генів, пов'язаних з ліворукістю, проте три з них становлять основу. Ці гени впливають на латералізацію мозку - розподіл функцій між його півкулями.

Структура мозку також відрізняється у правші й в шульги. У правші мовні функції частіше локалізуються у лівій півкулі, тоді як у шульги різниця менш помітна.

Що ж стосується переваг численності правшів, то їхнє переважання може бути побічним ефектом еволюції. Розвиток мовних функцій у лівій півкулі мозку супроводжується зміцненням функцій правої руки.

Хоча правші переважають, шульги також можуть мати свої переваги. Дослідження показали, що у бойових мистецтвах, наприклад, атака з лівого боку зненацька може надати перевагу.

Таким чином, лівші не просто пристосовуються до світу правшів, вони мають власні особливості, які роблять їх унікальними у світі, де переважають правші.

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