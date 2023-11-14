Музей в Ірані використовував 2600-річний глиняний горщик замість смітника (фото)

Археологічний музей Рашт в Ірані зазнав критики після того, як стало відомо, що його працівники використовують 2600-річний глиняний горщик як смітник. Куратор музею намагався виправдати недбалість тим, що з музею вкрали сміттєві баки.

Як повідомляє Arkeonews, глиняний горщик, який датується мідним періодом, був знайдений під час розкопок у Гіляні, провінції на півночі Ірану. Він був відреставрований і переданий у музей у 1971 році.

Куратор музею стверджував, що музей змушений використовувати горщик як смітник, оскільки зловмисники вкрали пластикові та дерев’яні сміттєві баки. Однак ця заява викликала обурення в Ірані.

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Багато хто вважає, що використання такого цінного артефакту як смітник є не лише образливим, а й свідчить про недостатнє ставлення музею до своєї колекції.

"Це просто жахливо, – сказав один з іранських істориків. – Цей горщик є цінним внеском у нашу історію, і він заслуговує на краще".

"Це ще один приклад того, як Іран нехтує своєю культурною спадщиною", – сказав інший історик.

Цей інцидент є ще одним прикладом проблем, з якими стикається Іран у збереженні своєї культурної спадщини, додає видання. Занедбаність, недостатній догляд та вплив на навколишнє середовище деяких історичних місць і артефактів ще більше посилюють занепокоєння щодо загального стану збереження.

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