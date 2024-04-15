Мухи зникнуть з вашої оселі: в пригоді стануть три прості лайфхаки

В теплу пору активізуються комахи, які можуть стати джерелом дискомфорту в домі. Часто магазинні засоби виявляються неефективними, тому виготовлення домашніх пасток з підручних засобів є відмінною альтернативою для боротьби з цими незапрошеними гостями.

Для того, щоб позбавитися мух в оселі, можна скористатися домашніми пастками, створеними з того, що зазвичай є під рукою. Цими методами поділився express.

Пастка з оцтом

Для створення ефективної пастки для мух, візьміть дві столові ложки натурального яблучного оцту, додайте ложку цукру, миску наповніть на половину теплою водою і додайте краплю рідкого миючого засобу. Акуратно перемішайте інгредієнти. Помістіть миску у місце, де ви помітили мух. Їх буде притягати солодкий аромат, але потім вони будуть гинути у розчині.

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Спосіб зі свічкою

Запаліть свічку і розташуйте її на середині тарілки, додайте трохи води по краях. Погасіть освітлення і зачекайте. Мухи будуть злітатися до світла, але не зможуть вибратися.

Пастка проти плодових мушок

Візьміть свіжі фрукти, розмістіть їх у глибокій мисці та накрийте її харчовою плівкою, зробивши в ній декілька маленьких отворів. Поставте цю конструкцію в приміщенні, де часто з’являються плодові мухи. Аромат фруктів залучить мух всередину, але плівка буде їх утримувати.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як майже безкоштовно позбутися мух без використання хімії.

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