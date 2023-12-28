Можна просто не відкривати двері?: Яка відповідальність чекає на ухилянтів, що не беруть повістку

Яка відповідальність передбачена за ухилення від отримання повістки

У Полтаві посилили мобілізаційні заходи. Тепер працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) разом з представниками міської ради проводять рейди по квартирах міста.

Як повідомила тимчасово виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова в коментарі ТСН, двері до помешкання ніхто "вибивати" не буде, навіть якщо туди не впускають працівників ТЦК.

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"У нас звичайний толерантний обхід. Там, де відкривають – уточнюють дані, видають повістку. Там, де не відкривають, залишають повістку в дверях", – зазначила Ямщикова.

Чиновниця розповіла, що такі заходи відбуваються за чинним законодавством, з метою уточнення даних військовозобов'язаних. Таке рішення було прийняте через звернення до міської ради щодо посилення мобілізації.

"Хтось говорить про цей процес, що це непопулярне рішення, але я не вважаю його таким. Тут недоречно містити тему політики. Коли в країні війна, мобілізація – це той процес, який має відбуватися безперервно", – сказала Катерина Ямщикова.

Отже, за те, що громадянин не відчинить двері, або його не буде вдома, ніякої відповідальності не передбачено.

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