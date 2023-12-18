В Україні готують мобілізацію жінок: де служитимуть і кого можуть призвати

Народна депутатка Мар'яна Безугла розповіла про зміни до закону про мобілізацію, які передбачають призов жінок на службу не тільки до Збройних сил України, а й оборонних підприємств.

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За словами депутатки, згідно з положеннями документа, жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, братимуться на військовий облік військовозобов'язаних в порядку, встановленому Міністерством оборони України. Про це вона написала у себе на сторінці у Facebook.

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"Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Під час дії воєнного стану жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу до частин (підрозділів) забезпечення або прийняті в добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до бойових частин (підрозділів)", – розповіла Безугла.

У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Безугла також висловилася про те, що Генеральний штаб Збройних сил України виступає проти мобілізації жінок до армії.

"Генштаб ЗСУ проти військового обліку жінок, бо негатів. А грести всіх підряд чоловіків, хворих, майже літнього віку в ТЦК СП – позитив? А вбивати штурмом посадок для галочки – позитив? А відмовлятися від будь-яких варіантів демобілізації і ротацій – позитив?" – йдеться у повідомленні депутатки.

Мар'яна Безугла зазначила, що запровадження військового обліку жінок та мобілізації на небойові посади, на її думку, дозволить "відкрити кордони для обох статей".

Зміни до закону про мобілізацію

Запропоновані зміни до закону про мобілізацію передбачають:

Включення жінок до військовозобов'язаних у разі введення воєнного стану.

Призив жінок на військову службу до частин (підрозділів) забезпечення у воєнний час.

Прийняття жінок на військову службу за контрактом до бойових частин (підрозділів) у воєнний час.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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