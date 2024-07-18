Чи можна вигулювати собак у спеку: ветеринари застерегли про небезпеку

Собачі лапи можуть бути такими ж чутливими до високих температур поверхонь, як і людські ноги. Ймовірність отримати опіки висока, якщо вигулювати тварину на тротуарі чи асфальті.

Ветеринари придумали тест, щоб перевірити, коли безпечно вигулювати собак на тротуарі. Вони радять власникам покласти тильну сторону долоні, або стати босоніж на поверхню на сім секунд. Якщо їм важко втриматися, значить, вигулювати собаку занадто небезпечно.

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Власників собак закликають загалом уникати та вигулу у спекотну погоду. Тепловий удар може бути смертельним для собак вже за 15 хвилин.

"Середній рівень виживання собаки з діагнозом тепловий удар становить лише 50%", - попередили фахівці.

Ознаки теплового удару у собак:

Часте і утруднене дихання

Гавкіт, скиглення або збудження

Надмірна спрага

Слиновиділення

Прискорене серцебиття

Темні ясна або язик

Скляні очі

Температура тіла 40°C і вище

Похитування, слабкість, колапс

Судоми

Як уберегти собаку від теплового удару:

Вигулюйте собаку рано вранці або пізно ввечері, коли не так жарко. Забезпечте собаці доступ до прохолодної води. Не залишайте собаку в машині. Не змушуйте собаку занадто багато бігати та гратися в спеку. Зверніть увагу на собак з надмірною вагою та брахіцефалією, які більш схильні до теплового удару.

Якщо ви підозрюєте, що у вашої собаки тепловий удар, негайно зверніться до ветеринара.

Раніше експерти сказали, чого не можна робити в спеку.

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