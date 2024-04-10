Здоров’я вашого чотирилапого друга: кінологи розповіли, скільки часу щодня потрібно вигулювати собаку

Спеціалісти з кінології радять власникам собак приділяти час для повноцінних прогулянок зі своїми чотирилапими друзями, які мають тривати не менше ніж дві години. Це важливо для підтримки здорового метаболізму домашніх улюбленців.

Також вони наголошують на необхідності включення тренувальних вправ під час цих прогулянок для розвитку навичок та здоров’я тварин. Про це розповідає Ukr.Media.

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Для підтримки здорового обміну речовин у собак, короткі прогулянки по п’ять хвилин зранку та ввечері не є достатніми. Загалом, слід намагатися виділити близько двох годин на день для активностей з вашим чотирилапим другом. У цей час ви можете просто прогулюватися або дозволити собаці займатися своїми природними потребами. Однак, важливо також приділити декілька коротких періодів - по дві, три або п’ять хвилин - для тренування команд та дисципліни, як рекомендують фахівці.

Експерти також зазначають, що регулярні тренування є ключовими для розвитку послуху у собаки, особливо у випадках, коли необхідно швидко реагувати на команди власника у критичних ситуаціях, наприклад, коли потрібно негайно зупинитися, підійти або припинити якусь дію. Тренування на спеціалізованому майданчику для дресирування, де собака може навчитися долати різноманітні перешкоди, також є дуже корисними.

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