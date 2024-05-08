Чи можна викидати у смітник крихти від паски та шкаралупу від крашанок: традиції та церковні правила

У святковий день Великодня, віряни приносять до храму паски, яйця, м’ясні вироби, молочні продукти та інші ласощі для освячення. Люди відносяться до цих продуктів з особливою повагою.

Виникає питання: як правильно поводитися з залишками святкових страв, наприклад, з крихтами паски чи шкаралупою від яєць? Чи дозволено їх викидати? Українські традиції та церковні канони пропонують власні рекомендації щодо цього, як зазначається на порталі GreenPost.

На Великдень, згідно з традицією, люди змагаються в міцності крашанок. Цей звичай символізує вічну боротьбу між світлом і темрявою. Той, чия крашанка виявиться непошкодженою, забирає собі розбиту. Найстійкіше яйце зазвичай зберігають як талісман на три дні після свята.

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Освячену крашанку часто тримають у домівці до наступного Великодня як оберіг від різних негараздів. Писанку використовують для забезпечення урожайності: її котять по землі або закопують на полях. Вона також служить для залучення бджіл, коли її кладуть під вулик. У деяких регіонах зберігають шматочок освяченої паски для лікування дітей.

Шкаралупу освячених яєць традиційно використовують як амулет проти зла. Її подрібнюють і поміщають у червоний бавовняний мішечок, який потім кладуть під подушку або вішають біля входу в будинок.

Шкаралупу також кладуть біля голови хворого, вірячи, що це сприяє одужанню.

Щодо великодніх залишків, як-от крихти від паски та шкаралупа, їх зазвичай збирають разом. Їх не можна викидати, оскільки вони вважаються священними.

Церква має іншу думку щодо цього: не всі освячені предмети стають священними. Священнослужителі благословляють продукти, але це не робить їх недоторканними.

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Священники радять спалювати або закопувати залишки їжі, але так, щоб люди не наступали на них. Можна також викинути їх у смітник, і це не вважатиметься гріхом.

Однак, церква наголошує, що не можна викидати у сміття наліпки зі святими зображеннями. Також не рекомендується використовувати такі наліпки взагалі.

Крихти від паски не слід викидати, незалежно від того, чи вони освячені. Хліб завжди має особливе значення в Україні, а паска – особливо. Тому крихти слід зібрати і віддати птахам.

Зберігати крихти чи шкаралупу не потрібно. Залишки їжі з великоднього столу зазвичай спалюють, а попіл закопують у місцях, де не ходять люди, або використовують для покращення врожаю.

Шкаралупу можна також використовувати як добриво для квітів у горщиках, якщо немає доступу до саду чи городу.

Раніше ми розповідали про народні прикмети на Великдень, в які вірили наші предки.

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