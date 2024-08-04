Чи можна водію жовтого авто обігнати вантажівку: задача на знання ПДР (відео)

Вантажна машина їде прямо, а жовтий легковик має намір її обігнати. На дорозі встановлено низку знаків.

Чи може водій жовтого авто обігнати вантажівку? Про це розповіли pdr2024tests.

Зокрема, на дорозі встановлено знак 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено". Однак він жодним чином не стосується жовтого легковика.

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Знак 5.24.1 "Місце для стоянки" вказує на виїзд з парковки. Ця частина дороги не є перехрестям, тому обгін тут не заборонено пунктом ПДР 14.6.

Таким чином, водію жовтого легковика ніщо не забороняє виконати обгін вантажівки у цій ситуації.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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