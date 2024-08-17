Чи можна водієві білого авто так виїхати з перехрестя: задача на знання ПДР (відео)

На перехрестя з круговим рухом перебувають два автомобілі. Вони обидвоє планують одночасно виїхати з перехрестя.

Чи правильно вчинив водій білого автомобіля, коли виконав з'їзд з перехрестя одночасно з водієм синьої машини? Про це розповіли pdr2024tests.

Згідно з пунктом 10.5 ПДР, поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху. У разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини.

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Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками, чи розміткою, і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються у попутному напрямку праворуч.

У цій ситуації водій білого автомобіля не порушує ПДР. Виїзд білого авто з перехрестя не створить перешкод іншим транспортним засобам.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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