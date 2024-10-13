Чи можна сіяти чорнобривців восени: садівники відповіли

Ці яскраві квіти можна зустріти майже всюди – на присадибних ділянках, дачах та біля будинків. Їхня популярність не викликає подиву, адже вони справді чарівні. Звісно, мова йде про чорнобривці – одні з найулюбленіших квітів у нашому регіоні.

Чи можливо висівати восени? Досвідчені садівники стверджують, що чорнобривці можна висівати перед зимою. Насіння не загине, а навесні проросте навіть раніше, ніж висаджена розсада. Щоб звільнити час навесні від квіткових робіт, посів можна здійснити восени. Про це повідомляє prostoway.

Як правильно висівати? Ключовим моментом є вибір правильного часу для посіву. Чорнобривці висівають, коли ґрунт вже трохи промерз. Це запобігає передчасному проростанню. Якщо тепло повернеться і насіння намокне, воно може згнити.

Читайте також: Не буде врожаю на наступний сезон: які дерева категорично не можна обрізати восени

Особливих вимог до ґрунту немає, але глинистий ґрунт рекомендується збагатити торфом і піском. За можливості, підготуйте клумбу заздалегідь.

Для поліпшення родючості ґрунту використовують перегній – приблизно 2 кг на квадратний метр. Додайте також золу як джерело калію – близько 1 л на квадратний метр. Перекопайте ґрунт і залиште до настання морозів.

Після цього можна висіяти насіння в борозенки і присипати землею. Для захисту від промерзання використовують мульчу з соломи або перегною. Коли випаде сніг, його варто нагорнути на клумбу. Це захистить насіння від вимерзання і забезпечить вологою навесні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо закопувати на грядках стиглі помідори.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!