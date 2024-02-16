Можна навіть тим, хто на дієті: рецепт запеченого батату
Можна навіть тим, хто на дієті: рецепт запеченого батату
Цей рецепт вражає своєю простотою: лише 3 хвилини на підготовку та 60-70 хвилин на запікання, і ви отримуєте апетитну та корисну страву. Батат, запечений з розмарином та спеціями, стає справжнім кулінарним шедевром, який неодмінно порадує вас своїм вишуканим смаком.
Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти:
- 2 батати
- 1 гілочка розмарину
- Оливкова олія Extra Virgin (за смаком)
- Сіль (за смаком)
- Сушений часник (за смаком)
- Сушене орегано (за смаком)
- Червоний гострий перець (за смаком)
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Приготування:
- Застеліть деко пергаментом, скропіть оливковою олією та викладіть гілочки розмарину.
- Батат ретельно помийте та наріжте шматочками по 2-3 см (кожен коренеплід на 2-4 частини, залежно від розміру), не очищаючи від шкірки. Викладіть на деко поверх розмарину.
- Скропіть батат оливковою олією, щедро посипте сушеним часником, а потім додайте орегано, чилі та сіль за смаком.
- Запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 60-70 хвилин, або доки батат не стане м'яким всередині та рум'яним зовні.
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