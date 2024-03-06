Може викликати діабет та подагру: чому варто знизити до мінімуму вживання білого хліба

Любителям білого хліба варто переосмислити своє захоплення цим продуктом. Під час обробки борошно втрачає всі харчові волокна, а крохмаль досить швидко розщеплюється на глюкозу. Внаслідок цього відбувається стрімке підвищення рівня цукру в крові, що спричиняє небажану метаболічну реакцію в організмі.

Також вас може зацікавити: Сидяча робота викликає проблеми із серцем та підвищує ризик смерті

Ситуація стає ще гіршою, якщо споживати білий хліб у поєднанні з маслом, маргарином чи цукром. У такому разі людина наражається на ризик розвитку діабету, подагри, гіпертонії та інших проблем зі здоров'ям. Про це пише Радіотрек.

Якщо ви не готові повністю відмовитися від хліба у своєму раціоні, слід надавати перевагу більш здоровим варіантам цього продукту. Набагато безпечнішою альтернативою білому хлібу є сірий грубий хліб з непросіяного борошна другого ґатунку або хліб із додаванням висівок. Такі види хліба зберігають більше поживних речовин і клітковини, що робить їх значно кориснішими для здоров'я.

Нагадаємо, цей продукт "розтопить" жир на животі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!