Може стати фатальним: що загрожуватиме українцям за залишення собаки в автомобілі

В Україні залишення тварин у зачиненому автомобілі в спеку може обернутися для водія не лише штрафом, а й кримінальною відповідальністю. Законодавство передбачає суворе покарання, аж до позбавлення волі, за жорстоке поводження з тваринами.

Залишати домашніх улюбленців у машині на сонці – смертельно небезпечно. Навіть за короткий час температура в салоні може піднятися до критичних показників, особливо якщо вікна зачинені. У таких умовах авто перетворюється на справжню "теплову пастку". Про ризики розповів в.о. директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Сергій Сабуров.

Організм тварини не здатен швидко охолоджуватися, тому перегрів, зневоднення, втрата свідомості й навіть смерть можуть настати всього за 10–15 хвилин. Важливо зазначити, що навіть стоянка у тіні не гарантує безпеки — повітря в салоні залишається задушливим і небезпечним.

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За законодавством, за залишення тварин у потенційно смертельних умовах передбачено штраф від 3400 до 5950 гривень. Якщо через недбалість тварина постраждає або загине, водію загрожує кримінальне покарання — від обмеження до позбавлення волі строком до трьох років. У таких випадках суд також може ухвалити рішення про конфіскацію тварини.

Фахівці радять відмовитися від поїздок із домашніми улюбленцями в спекотну погоду, якщо немає можливості підтримувати в машині комфортний мікроклімат. Адже недбалість може коштувати життя тварині, а її власнику — свободи.

Нагадаємо, ми вже писали, чи треба чистити зуби собаці та як часто це треба робити.

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