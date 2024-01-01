Може нашкодити організму: яку рибу не можна вживати регулярно

Риба - це цінний харчовий продукт, який містить білки, вітаміни, мінерали та омега-3 жирні кислоти. Однак не всі сорти риби однаково корисні.

Про це пише Радіотрек.

Серед найкорисніших сортів риби можна виділити:

Лосось - містить велику кількість омега-3 жирних кислот, які корисні для серцево-судинної системи, мозку та нервової системи.

Сардини - також багаті на омега-3 жирні кислоти, а також на кальцій, який необхідний для здоров'я кісток і зубів.

Устриці - це джерело білків, вітамінів і мінералів, включаючи цинк, який необхідний для імунної системи.

Палтус - містить омега-3 жирні кислоти, селен і вітамін В6.

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Шкідливими для здоров'я можуть бути такі сорти риби:

Тілапія - це фермерська риба, яка часто вирощується в забруднених водоймах. Вона може містити антибіотики, забруднюючі речовини та омега-6 жирні кислоти, які можуть негативно впливати на здоров'я.

Атлантичний великоглов - це риба, яка живе дуже довго і накопичує в своєму тілі велику кількість ртуті та інших шкідливих речовин.

Морський язик - це також риба, яка може накопичувати ртуть.

Акула - містить ртуть і інші нейротоксини, які можуть бути шкідливими для вагітних жінок і дітей.

Тунець - містить ртуть, але в меншій кількості, ніж інші риби з цього списку. Його можна вживати в їжу, але не частіше одного разу на тиждень.

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