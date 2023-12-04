Чи може вживання яєць допомогти схуднути: що кажуть експерти

Яйця можуть бути корисним доповненням до здорового раціону, особливо якщо ви намагаєтеся схуднути. Дослідження показало, що люди, які їли яйця на сніданок, відчували себе ситішими протягом дня і споживали менше калорій загалом, ніж ті, хто їв інші продукти на сніданок.

У дослідженні взяли участь 30 здорових дорослих, яких випадковим чином розподілили на дві групи. Одна група їла яйця на сніданок протягом шести тижнів, а інша група їла тости, пише Express.

У кінці дослідження учасники групи, яка їла яйця, в середньому втратили (0,54 кг більше, ніж учасники групи, яка їла тости. Вони також повідомили про більший рівень ситості вранці та протягом дня.

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Автори дослідження вважають, що це може бути пов'язано з тим, що яйця містять багато білка. Білок є важливою поживною речовиною, яке допомагає відчувати себе ситим. Яйця також є хорошим джерелом інших поживних речовин, таких як вітаміни групи B, залізо та селен.

Якщо ви намагаєтеся схуднути, яйця можуть бути хорошим доповненням до вашого раціону. Вони є ситними, поживними та низькокалорійними, пише видання.

За словами дієтолога доктора Керрі Рукстон, яйця повинні бути основною частиною вашого раціону.

Вона зауважила, що включення яєць у ваш раціон може допомогти досягти ваших цілей щодо схуднення. Експертка сказала: "Помірне споживання від 7 до 14 яєць на тиждень – у контексті різноманітної та збалансованої дієти – було б корисним для більшості людей, особливо для сприяння споживанню вітамінів, мінералів і білка, захисту життєво важливої ​​м’язової маси та покращення відчуття ситості після їди. Це гарне харчування, щоб допомогти контролювати вагу".

Увага! Якщо у вас є будь-які медичні проблеми, поговоріть зі своїм лікарем, перш ніж вносити будь-які зміни у свій раціон.

Раніше науковці пояснили, чому не варто зловживати зі споживанням яєць.

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