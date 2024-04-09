Moto Edge 50 Pro: що відомо про характеристики та ціну

Moto Edge 50 Pro, оснащений потужним процесором Snapdragon 7 Gen 3, створює ажіотаж напередодні своєї офіційної презентації. UAportal розповів детальніше про цей пристрій.

Згідно з інсайдерською інформацією, якою поділився @passionategeekz, Moto Edge 50 Pro буде доступний у варіанті з об'ємом пам'яті 12/512 ГБ. Крім того, покупці матимуть вибір з трьох привабливих кольорів, а саме: Lavender Purple, Pearl White та Black Eclipse.

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Варто зазначити, що пристрій дебютує за акційною ціною 479 доларів США. Однак, після початкового періоду продажів, ціна дещо зросте до $539. В різних регіонах ціна може відрізнятися.

Що стосується технічних характеристик, то Moto Edge 50 Pro забезпечить виняткову продуктивність завдяки восьмиядерному процесору Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Також можна розраховувати на вражаючий акумулятор ємністю 4500 мАг, здатний підтримувати функцію швидкої зарядки потужністю до 125 Вт.

Крім того, смартфон може похвалитися великим 6,7-дюймовим дисплеєм з частотою оновлення 144 Гц, що забезпечує візуальну насолоду завдяки роздільній здатності 1,5K, яскравості 2000 ніт та підтримці HDR10+.

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