Потужних ударів буде більше: оновився розклад магнітних бур до кінця січня

Землю накрили потужні геомагнітні коливання, сила яких сягла 5 балів з 9 можливих. Потужна магнітна буря червоного рівня триватиме дві доби поспіль.

За даними центру Meteoagent, період затишшя настане лише з 28 січня, цього дня очікуються геомагнітні шторми силою у 4 бали (помаранчевий рівень небезпечності). У період з 29 по 31 січня нових ударів не прогнозується. Прогноз ще може змінитися, оскільки активність Сонця спрогнозувати неможливо завчасно.

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Магнітні бурі сьогодні та завтра

Що робити коли магнітні бурі

В період збурень атмосфери Землі через спалахи на Сонці люди здебільшого скаржаться на головний біль, може з'явитися дратівливість, перепади настрою, підвищення чи пониження артеріального тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном, також може спостерігатися загострення хронічних хвороб.

Щоб почуватися краще, рекомендується:

Треба пити достатньо чистої води, зеленого або трав'яного чаю. А від кави, алкогольних напоїв та енергетиків варто відмовитися взагалі.

Харчування має бути збалансованим. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.

Більше гуляйте на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень у життя. Експерти не рекомендують проводити багато часу під прямим сонячними променями.

Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій.

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