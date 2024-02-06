Потужні удари тривають: коли закінчиться магнітна буря, яка накрила Землю у понеділок

У вівторок, 6 лютого, триває небезпечна магнітна буря червоного рівня, яка почалася ще учора. Сила геомагнітних спалахів становить 5 балів з 9 можливих.

За даними сервісу Meteoagent, геомагнітний шторм спаде до рівня К-3 7 лютого й потужних спалахів не очікується до кінця тижня. Однак варто зауважити, що графік магнітних бур може змінюватися що пів години, тож варто слідкувати за прогнозами.

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Як людина відчуває магнітні бурі?

Метеопатія – це підвищена чутливість організму до змін погодних умов. При цьому людина може відчувати такі симптоми, як: головний біль, мігрень, запаморочення, нудота чи блювання, слабкість, сонливість, задишка, закладання вух, біль у суглобах, дратівливість або поганий настрій.

Що пити коли магнітні бурі

На жаль, метеопатії не можна повністю вилікувати, але можна полегшити її симптоми.

Для цього можна скористатися такими рекомендаціями:

Слідкуйте за прогнозом погоди. Якщо ви знаєте, що погода зміниться, можете завчасно підготуватися до цього, наприклад, прийняти ліки, які вам допомагають.

Якщо ви знаєте, що погода зміниться, можете завчасно підготуватися до цього, наприклад, прийняти ліки, які вам допомагають. Здоровий спосіб життя. Здорове харчування, достатній сон і регулярні фізичні вправи допоможуть зміцнити організм і зробити його більш стійким до впливу погодних умов.

Відмова від шкідливих звичок . Куріння, алкоголь і фастфуд послаблюють організм і можуть посилити симптоми метеопатії.

. Куріння, алкоголь і фастфуд послаблюють організм і можуть посилити симптоми метеопатії. Лікування основного захворювання. Якщо у вас є хронічні захворювання, такі як серцево-судинні захворювання або артрити, їх лікування також допоможе полегшити симптоми метеопатії.

Якщо ви відчуваєте симптоми метеопатії, зверніться до лікаря. Він допоможе вам визначити причину ваших симптомів і призначить лікування, яке допоможе вам почуватися краще.

Раніше ми повідомляли, що науковці знайшли спосіб зменшити біль без ліків.

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