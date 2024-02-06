Потужні удари тривають: коли закінчиться магнітна буря, яка накрила Землю у понеділок
У вівторок, 6 лютого, триває небезпечна магнітна буря червоного рівня, яка почалася ще учора. Сила геомагнітних спалахів становить 5 балів з 9 можливих.
За даними сервісу Meteoagent, геомагнітний шторм спаде до рівня К-3 7 лютого й потужних спалахів не очікується до кінця тижня. Однак варто зауважити, що графік магнітних бур може змінюватися що пів години, тож варто слідкувати за прогнозами.
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Як людина відчуває магнітні бурі?
Метеопатія – це підвищена чутливість організму до змін погодних умов. При цьому людина може відчувати такі симптоми, як: головний біль, мігрень, запаморочення, нудота чи блювання, слабкість, сонливість, задишка, закладання вух, біль у суглобах, дратівливість або поганий настрій.
Що пити коли магнітні бурі
На жаль, метеопатії не можна повністю вилікувати, але можна полегшити її симптоми.
Для цього можна скористатися такими рекомендаціями:
- Слідкуйте за прогнозом погоди. Якщо ви знаєте, що погода зміниться, можете завчасно підготуватися до цього, наприклад, прийняти ліки, які вам допомагають.
- Здоровий спосіб життя. Здорове харчування, достатній сон і регулярні фізичні вправи допоможуть зміцнити організм і зробити його більш стійким до впливу погодних умов.
- Відмова від шкідливих звичок. Куріння, алкоголь і фастфуд послаблюють організм і можуть посилити симптоми метеопатії.
- Лікування основного захворювання. Якщо у вас є хронічні захворювання, такі як серцево-судинні захворювання або артрити, їх лікування також допоможе полегшити симптоми метеопатії.
Якщо ви відчуваєте симптоми метеопатії, зверніться до лікаря. Він допоможе вам визначити причину ваших симптомів і призначить лікування, яке допоможе вам почуватися краще.
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