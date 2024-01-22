Потужна шестибальна магнітна буря битиме дві доби поспіль: що робити метеозалежним

Магнітні бурі на Землі посилилися. У понеділок, 22 січня розпочався геомагнітний шторм червоного рівня, який триватиме до 23 січня включно.

За даними Meteoagent, магнітні бурі силою у 6 балів з 9 можливих стали найпотужнішими від початку року. Такі шторми можуть негативно впливати на самопочуття метеозалежних людей та тих, хто має хронічні захворювання.

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Коли в Україні магнітні бурі

Симптоми впливу магнітної бурі:

Головний біль

Запаморочення

Порушення сну

Підвищена дратівливість

Збільшення частоти серцевих скорочень

Зниження артеріального тиску

Загострення хронічних захворювань

Якщо ви відчуваєте будь-які з цих симптомів, краще звернутися до лікаря.

Що робити коли магнітні бурі

Для кращого самопочуття в такі небезпечні дні, треба дотримуватися простих правил:

Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю. Постарайтеся відмовитися від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.

Надавайте перевагу сезонним овочам, фруктам та зелені, менше – смаженої, гострої та жирної їжі.

Обирайте прогулянки на свіжому повітрі, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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