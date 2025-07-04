Морква буде велика та солодка: городники поділились рецептом ідеального підживлення

Щоб отримати добрий урожай моркви, важливо вчасно її підживлювати. У липні рослина особливо потребує азоту, тож саме цей період підходить для внесення відповідних добрив.

Один з ефективних способів — використання натурального "зеленого" добрива. Для його приготування беруть свіжу кропиву, подорожник і кульбабу. Про це пише news.ua.

Траву грубо нарізають і наполовину заповнюють нею відро ємністю 10 літрів. Потім заливають водою й залишають настоюватися на сонці протягом тижня. Суміш необхідно періодично перемішувати. Після настоювання її проціджують, отримуючи концентрат, який перед поливом розводять — 2 літри настою на 10 літрів води. Підживлення виконують під корінь, на попередньо зволожений ґрунт.

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Ще один простий варіант — розчин карбаміду. Достатньо розчинити одну столову ложку добрива в 10 літрах води й полити ним рослини.

Через 5–6 тижнів після внесення азотного підживлення моркві знадобиться калій. Його можна забезпечити за допомогою деревної золи. Для приготування підживлення дві склянки просіяної золи заливають відром води, додаючи туди ще одну склянку столового оцту. Отриманим розчином поливають грядки.

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