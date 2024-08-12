Монстера даватиме листя втричі швидше: поради від садівників

Рослини монстери стали досить популярними завдяки великому листю. Однак інколи вони можуть тривалий час не давати нових пагонів.

Садівники, які хочуть прискорити ріст монстери, можуть розглянути простий трюк. Про це повідомляє Express.co.uk.

Достатньо використовувати менший горщик. Так рослина пускатиме нове листя швидше.

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Проблема з монстерами полягає в їх схильності зосереджуватися на зростанні коренів. Якщо пересадити рослину у великий контейнер, ріст нового листя може зупинитися майже повністю.

Однак не варто вирощувати монстеру у крихітних горщиках, оскільки це нашкодить корінню. Натомість достатньо використовувати горщик трохи меншого розміру, ніж той, який рослині в ідеалі може знадобитися.

Це спонукає рослину збалансувати свою енергію між розвитком кореня та листя, що призводить до швидшого утворення листя без шкоди для загального здоров’я рослини.

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